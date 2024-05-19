حفل زفاف يكشف صلة القرابة بين سامح يسري وسمر يسري

تساؤلات عديدة حول صلة القرابة بين الفنان سامح يسري وسمر يسري عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما ظهر وهو يقبلها في حفل زفاف ابنته الذي أقيم مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام.

وتجمع علاقة الأخوة بين سامح يسري وسمر يسري، حيث تعتبر مقدمة البرامج الشقيقة الصغرى للفنان، وهو الأمر الذي كشف عنه في لقاء إعلامي سابق، تحدث خلاله عن العلاقة القوية التي تجمعه بشقيقته سمر، ومدى فخره بنجاحها على المستوى العملي، وقدرتها أن تضع نفسها في مكانة واضحة على خريطة مقدمات البرامج التي تعرف بـ «الهارد توك».

سامح يسري عن سمر يسري: مش بس أختي دي بنتي

«أطيب قلب في الدنيا»، هكذا تحدث الفنان سامح يسري عن شقيقته سمر يسري، قائلا: «هي مش بس أختي دي حبيبة قلبي وبنتي، أنا أبوها وأخوها، فهي إعلامية متميزة وشاطرة وبتذاكر ومش سطحية وبتركز في كل التفاصيل».

سامح يسري ينفي الخلاف مع سمر يسري: الأمر لا يدار بهذا الشكل

ونفى الفنان سامح يسري وجود أي خلاف مع شقيقته سمر يسري بسبب عدم استضافتها له في أيا من برامجها، قائلا إنه ظهر برفقتها في أول برنامج قدمته في مشوارها كان باسم «مين فينا»، ولكن نوعية البرامج التي تقدمها الآن والتي تنتمنى لنوعية «الهارد توك» وتتغط من خلالها على الضيوف لمعرفة إجابات معينة، وتلك النوعية من البرامج لا تناسبني لأن ليس لدي تلك المشاكل، مشددا على أن الأمر لا يدار بهذا الشكل في القنوات الكبرى، لتقوم المذيعة باستضافة شقيقها في برامجها.