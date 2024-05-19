مشاهد من حفل زفاف ابنة سامح يسري.. إطلالة العروس تخطف الأنظار

انتشرت عبر منصات التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية مشاهد من حفل زفاف ابنة سامح يسري، وخطف الأب وابنته الأنظار برقصة خاصة، وانهالت دعوات الناس للعروس الشابة، التي تألقت بفستان ساحر وقصة مميزة.

فستان زفاف ابنة سامح يسري

في حفل زفاف ابنة سامح يسري، ظهرت ليلى يسري بفستان ساحر خطف الأنظار، مصنوع من الدانتيل وزينته بطرحة من الشيفون، كما تركت شعرها منسدلًا واعتمدت مكياج صيفي خيفيف بألوان نود.

وفي لقطة أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل، نسق سامح يسري مع عريس ابنته وابنه «ستايل» البدلة؛ إذ ارتدى الثلاثة بدلة سوداء، قميص أبيض و«ببيون» سوداء، وملامح«يسري» الشابة جعلت البعض يظنه العريس بدلًا من زوج ابنته، إذ علق أحدهم على الصور: «أنا افتكرت إن هو العريس مشاء الله».

وفي التعليقات دعى الناس للعروس وأعجبوا بإطلالتها: «ماشاءالله ربنا يسعدهم ويخليهم لبعض طول العمر كله»، «ماشاء الله بنته جميلة وراقية».

مصطفي قمر يشعل الأجواء

وأحيا حفل زفاف ابنة سامح يسري، الفنان مصطفى قمر بأغاني والد العروس، بينما حرص«يسري» على ملازمة ابنته والرقص معها طوال الحفل إلى جانب التقاط عددا من الصور العائلية مع شقيقته الإعلامية سمر يسري.

الحضور في حفل زفاف ابنة سامح يسري

واحتفل المطرب سامح يسرى بزفاف ابنته ليلى على شاب من خارج الوسط الفني يدعى مهند، بحضور عدد كبير من النجوم والمسؤولين، بينهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أحمد أيوب وعماد زيادة وإيناس عز الدين ويمنى طولان وطارق علام وبوسي شلبي وسهير جودة ولمياء فهمي عبد الحميد ومفيدة شيحة إلي جانب الإعلامية سمر يسري عمة العروسة.