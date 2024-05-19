رئيس «قضايا الدولة»: التحول الرقمي يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على المال العام

قال المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن التحول الرقمي يسهم في التواصل الدائم بين الهيئة والمحافظة، ويعمل علي سرعة إنجاز القضايا والحفاظ على المال العام.

واستقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، حيث أكد أن هناك تعاونا وثيقا بين الهيئة ومحافظة الإسماعيلية، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة تعد أقدم هيئة قضائية ناط بها القانون المصري لحماية المال العام والدفاع عنه والنيابة عن الدولة بكافة سُلُطاتها أمام القضاء في الداخل والخارج.

وأكد «عبد المقصود»، خلال لقائه محافظ الإسماعيلية، أن هيئة قضايا الدولة تعد حائطًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

محافظ الإسماعيلية: هيئة قضايا الدولة خط الدفاع الأول

وقال محافظ الإسماعيلية، إن هيئة قضايا الدولة تساعد في الحفاظ على المال والحق العام، فهي خط الدفاع الأول عن الدولة لدى المحاكم داخليًا وخارجيًا.

وأعرب محافظ الإسماعيلية خلال استقباله رئيس هيئة قضايا الدولة عن تقديره للتعاون والتنسيق فيما بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع هيئة قضايا الدولة لخدمة مواطني المحافظة، مشيدا بدور القضاء المصري وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام.

وقال بشارة «نعمل من أجل المصلحة العامة، ومكافحة كل أشكال الفساد الإداري بمختلف صوره، والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة».