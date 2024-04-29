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رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ البابا تواضرس بعيد القيامة

كتب:

محمد عيسى
03:54 م | الإثنين 29 أبريل 2024
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بالأعياد القبطية وعيد القيامة المجيد.

ودعا «الفخراني» المولى عز وجل أن يعيد هذه الأعياد المباركة عليه، وجميع الأخوة الأقباط بالخير والبركة، وعلى مصر وهي في رباط ووحدة ومحبة وازدهار وتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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