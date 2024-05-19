المشاهد الأولى لهجوم مستوطنين إسرائيليين على شاحنة مساعدات متجهة إلى غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» المشاهد الأولى لمستوطنين يهاجمون شاحنة مساعدات قرب حاجز «ترقوميا» غرب الخليل.

وهاجم مستوطنون إسرائيليون شاحنات مساعدات بالقرب من الخليل في الضفة الغربية لمنعها من الوصول إلى قطاع غزة.

كانت القافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات الغذائية

وتعمد المستوطنون الإسرائيليون إتلاف المساعدات بالقرب من الخليل، إذ كانت القافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات الغذائية المخصصة لسكان غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

يأتي ذلك وسط إدانات دولية وإقليمية لاستهداف المستوطنين لشاحنات مساعدات مقدمة للفلسطينيين.