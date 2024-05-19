«الشعب الجمهوري» يوافق على مشروع قانون لتطوير المنشآت الصحية

وافق اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، على مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وطالب أبو هميلة بسرعة تطبيق مراحل التأمين الصحي الشامل على باقي المحافظات، كما أثنى على مشروع القانون، مؤكدا أنه سيتيح مشاركة القطاع الخاص في ادارة بعض المنشآت الصحية ومنح القطاع الخاص التزام إنشاء بعض المستشفيات الأخرى.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.