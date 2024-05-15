حزب الشعب الجمهوري يكرم 60 عاملا بحضور محافظ سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، احتفالية حزب الشعب الجمهوري بعيد العمال بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس محمد عويضة أمين عام حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، والنائب نشأت فؤاد عباس أمين التنظيم، والنائب شعبان لطفي عضو مجلس النواب، والدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة العمل، ومحمود زيدان أمين العمال بالحزب، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعمال النظافة، والخدمات المعاونة بالوحدات المحلية المختلفة.

الوحدات المحلية

وكرم محافظ سوهاج خلال الحفل عدد 60 عاملا من العمال المتميزين من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية من عمال النظافة، والخدمات المعاونة، حيث تم منحهم شهادات التقدير ومبلغ مالي، تقديرا لما بذلوه من مجهودات، وتفانيهم في أداء مهام عملهم.

وهنأ المحافظ العمال المكرمين، معربا عن خالص تهانيه القلبية لعمال مصر عامة وعمال سوهاج بصفة خاصة بالتزامن مع عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو كل عام، مؤكدا أن تكريم العمال اليوم، يأتي تقديرا لما يبذلونه من جهد متميز وتفاني في العمل، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يؤدونه باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل بالمحليات .

العمال المكرمون يشكرون المحافظ

ومن جانبهم أعرب العمال المكرمين عن خالص امتنانهم، لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدا أن تكريم السيد المحافظ لهم، سيكون له مردود إيجابي، على مواصلة العمل بكل جد وإخلاص.