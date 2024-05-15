قيادية بـ«الشعب الجمهوري»: «القومي للمرأة» حقق إنجازات على أرض الواقع

أشادت فاتن الفقي، عضو هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بجهود المجلس القومي للمرأة على مدار السنوات الماضية، وما حققه من إنجاز على أرض الواقع، لاسيما أنه حرص على تدشين العديد من ورش العمل الخاصة بمحاربة العنف ضد المرأة، خاصةً في عمليات ختان الإناث التي ما زالت تحدث حتى الآن.

ختان الإناث

وقالت «الفقي» في بيان له، إنّ جهود المجلس القومي للمرأة على مدار السنوات القليلة الماضية أسفرت عن ارتفاع نسبة الأمان بين السيدات من 71.8% عام 2016 إلى 80% عام 2022، فضلاً عن حرص المجلس على توعية المواطنين والسيدات بشكل خاص على ضرورة اكتشاف المعلومات المغلوطة بشأن ختان الإناث وهذا واضح في مبادرتها الأخيرة التي دشنتها تحت عنوان «الدليل الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث».

وأشارت عضو هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية بالشعب الجمهوري، إلى أنّ المجلس القومي للمرأة على مدار 7 سنوات نفذ العديد من الأنشطة، واستطاع خلالها تحقيق ما يقرب من 12 مليون وصول توعوي في المتوسط سنويًا من خلال الأنشطة التفاعلية على الأرض، وغيرها من حملات السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي والتي حققت ملايين المشاهدات.

المجلس القومي للمرأة

وأوضحت أن بفضل جهود المجلس القومي للمرأة، خلال الـ 9 سنوات الماضية، تقلدت المرأة المصرية مناصب قيادية للمرة الأولي في تاريخها، حيث تم تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، وأول رئيسة محكمة اقتصادية، وأول نائبة محافظ البنك المركزي، 2 سيدات في منصب محافظ، أول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما تم كسر الحاجز الزجاجي بوصول المرأة لمجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة منذ أكثر من 72 عامًا.

وتابعت «الفقي»، وصلت مصر خلال الأعوام السابقة لأكبر تمثيل للمرأة المصرية في الحكومة والمجالس النيابية حيث تمثل المرأة 25٪ من البرلمان المصري، ووصلت إلى 25٪ من مجلس الوزراء في عام 2018، وضاعف رئيس الجمهورية المعينات لتصل نسبة المرأة في مجلس الشيوخ الي 14٪، 31٪ نائبات محافظ و27٪ نائبات وزراء، بالإضافة إلى وجود 44٪ من تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان من النساء.