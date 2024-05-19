وكيل «تعليم البحيرة» يحيل 3 طلاب للتحقيق.. حاولوا الغش الإلكتروني

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم في البحيرة، بيانا من قبل اللجنة المختصة بضبط محاولة غش إلكتروني خلال مادة العلوم بالشهادة الإعدادية اليوم بلجنة مدرسة العزيمة بإدارة التحرير التعليمية.

إحالة 3 طلاب للتحقيق في البحيرة

وتوجه يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة إلى اللجنة المذكورة، وقرر اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وأحال 3 طلاب للتحقيق، مع التحقيق مع مسؤول الأمن باللجنة.

وأشاد وكيل تعليم البحيرة بيقظة الملاحظين والمراقبين ورئيس اللجنة لضبط الحالة قبل تمكن الطلاب من الغش الإلكتروني، وقرر استبعاد أحد الملاحظين بذات اللجنة لاستخدامه المحمول أثناء سير اللجنة، مشددًا على رفع درجة الاستعداد وتطبيق كل الإجراءات لمنع دخول الأجهزة الإلكترونية وخاصة الهاتف المحمول إلى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة.

وأكد وكيل الوزارة أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون فيما يخص الإجراءات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، وأي مخالفة سيتم على الفور الضرب بيد من حديد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين على حد سواء، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.