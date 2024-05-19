محافظ قنا يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقات المنتدى «الأفروآسيوي» للابتكار

كرّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا كلا من خالد إبراهيم سيد وأشرف أشرف عزت وزينب عزت محمد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بقنا، لحصولهم على المركز الرابع في مسابقات المنتدى «الأفروآسيوي» الرابع للابتكار والتكنولوجيا، المنعقد بجامعة البترا بالأردن في الفترة من 1 حتى 5 مارس 2024.

كما كرم المحافظ المهندس محمود أحمد المسؤول عن تدريب الطلاب، والمهندسة رندا محمد البركاوي مدير مركز تكنو سيستم، وذلك بحضور حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومجدى الشيخ رئيس مجلس ادارة جمعية هيئة الشبان المسلمين العالمية والدكتورة سلمى القاضي.

تشجيع الطلاب على البحث عن حلول علمية وعملية للمشكلات

وأوضح محافظ قنا، أن المنتدى يهدف إلى تشجيع طلاب المدارس والجامعات للبحث عن حلول علمية وعملية لحل العديد من المشكلات في مجالات متعددة، ومنها مجال الزراعة والصناعة والصحة والعقارات والمدن الذكية، من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة، مضيفًا أن مشاركة الطلبة تظهر اهتمام المحافظ بتنمية عقول طلاب مؤسسات الرعاية وبناء قدراتهم لتسهيل نقل المعرفة ونشر التكنولوجيا.

وأكد محافظ قنا، ضرورة الدعم والمساندة للشباب والنشء لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات، والحرص على تقديم كل الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية اللازمة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية لخدمة وبناء المجتمع، مشيدا بدور «تكنو ستيم» في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة، مع تسهيل فهم المصطلحات الجديدة.