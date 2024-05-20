طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان العلوم والهندسة اليوم

يواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، إذ يؤدي طلاب محافظة القاهرة امتحان مادة العلوم، فيما يؤدي طلاب الجيزة امتحان مادة الهندسة، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

امتحان العلوم والهندسة للشهادة الإعدادية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ غرف العمليات بالمديريات المكلفة بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، تنعقد منذ صباح اليوم لمتابعة تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية، إلى امتحان الشهادة الإعدادية حتى وصولها إلى اللجان وتسليمها للطلاب.

ووجّهت وزارة التعليم، بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات اللاسلكية أو الساعات الإلكترونية، أو أي من وسائل الغش داخل اللجان حرصًا على مصلحة الطالب، وعدم حرمانه من العام الدراسي كاملا، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة تفتيش طلاب الشهادة الإعدادية، تفتيشًا جيدًا قبل دخولهم اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات، وتحقيق الأمن والراحة النفسية، وإزالة كافة المعوقات التي تعيق العملية الامتحانية.