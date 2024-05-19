«التعليم»: خصم 3 أيام من ملاحظين وحرمان 6 طلاب من الامتحان بسبب الغش

قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه لا تعاطف مع أي طالب يخالف التعليمات وأي ملاحظ يسهل الغش، مشددا على أنه تحقيقاً للمصداقية والشفافية والنزاهة أمام الرأي العام، فقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل منالطالب (ب.م.ع) والطالب (أ.أ.م) والطالب (أ.ح.ب) بمدرسة السادات للتعليم الـساسي التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية لحيازتهم الهاتف المحمول ومحاولة الغش أثناء امتحان مادة اللغة العربية، وذلك في اليوم الأول للامتحانات، وتقرر إلغاء امتحانهم أعلاه مع أحقيتهم في أداء الامتحان بالدور الثاني.

خصم 3 أيام من الراتب

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، في بيان أنه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية لشخص انتحل صفة طالب آخر وأدى الامتحان كبديل عنه، بمدرسة الشهيد محمد جمال المغربي وتمّ القبض عليه من شرطة قسم رابع أكتوبر للطالب وهو الطالب (ع.م.ن) والمنتحل الشخصية (ى.خ.ش)، وبالنسبة لملاحظي اللجان تم خصم 3 أيام من راتبهم وهم (ن.ح.ع) و(أ.أ.س) و(ب.ح.م).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب (ب.هـ .ع) مدرسة السلام الرسمية بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، وتقرر إلغاء امتحانه في مادة اللغة العربية والخط مع أحقيته في أداء امتحان المادة للدور الثاني طبقا للقواعد المنظمة وذلك لتركه الهاتف المحمول داخل دورة المياه ونزوله أثناء الامتحان ومحاولة الصعود بالهاتف، وتم ضبط الهاتف قبل عودته للجنة.

كما تمّ رصد حالة غش بتبادل الأوراق بلجنة مدرسة نجيب محفوظ التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية للطالب (س.ع.ف) والطالب (ع.ح.ع)، وتقرر إلغاء امتحان الدور الأول في المادة مع أحقيتهم في دخول امتحان الدور الثاني للمادة.

إلغاء امتحانات العام كاملا

وتمّ رصد تليفون محمول مع الطالب (س.أ.ع) بمدرسة النهضة التجريبية والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية بالصف الثالث الإعدادي داخل دورات المياه، وتقرر إلغاء مادة اللغة العربية والخط بالدور الأول ويحق له دخول الدور الثاني، وكذلك الطالب (ع.ف.أ) بالصف الأول الثانوي مدرسة السعيدية الثانوية بنين.

وأشار إلى أنَّه تم إلغاء امتحانات العام كاملا ويعتبر العام الدراسي 2023-2024 عام رسوب ويحق له دخول العام المقبل، إذ أنه صور ونشر امتحان مادة الرضيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهابت مديرية التربية والتعليم، في بيان، بأولياء الأمور التنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب الهاتف المحمول، حرصاً على مصلحتهم ومستقبلهم.