توجيه مهم من «التعليم» بشأن رصد درجات الطلاب بالشهادة الإعدادية

تابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على متابعة ورصد الغرفة كافة المواقف أثناء الامتحان من خلال غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات.

وأطمأن وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وعلى انتظام الطلاب بلجان الامتحانات، مشددا على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

رصد الدرجات يوميا وبعناية تامة

وشدد وكيل تعليم القاهرة، التنبيه على أن يتم رصد الدرجات يوميا وبعناية تامة وبكل أمانة ودقة وإعطاء كل طالب حقه، لأن أبناءنا الطلبة أمانة بين أيدينا، لافتاً تم التنبيه على العاملين باللجان ضرورة توفير الهدوء داخل اللجان.

وأكد ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات أن الغرفة لم تتلق شكاوى أو معوقات من شأنها عرقلة سير العملية الامتحانية، حيث أدي الطلبة الامتحانات اليوم الأحد 19 مايو في مادة اللغة الأجنبية من الساعة 11:9، والفترة الامتحانية الثانية في مادة حاسب آلي وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 إلى 12:30.