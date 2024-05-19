إيرادات الأفلام تسجل تراجعا.. وتحقق 1.4 مليون جنيه في 24 ساعة

تراجعت إيرادات الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر خلال الساعات الماضية، نحو المليون جنيه على مستوى الإيرادات الكلية للأفلام المعروضة في دور العرض، إذ بلغت الإيرادات التي سجلتها أمس السبت، 1.4 مليون جنيه، مقارنة بـ2.6 مليون جنيه يوم الجمعة.

فيلم السرب يتصدر

تصدر فيلم السرب قائمة إيرادات الأفلام المصرية لليوم الـ18 على التوالي، وحقق إيرادات بلغت 721 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني، الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات اللذيذة، محققا 340 ألف جنيه، بحسب تقرير الإيرادات اليومي الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

فيلم شقو يتراجع و«عالماشي» يحقق 40 ألف جنيه

تراجع فيلم شقو إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات، فلم يحقق سوى 319 ألف جنيه، بينما حافظ فيلم عالماشي على تواجده في المركز الرابع والأخير بقائمة الإيرادات محققا 40 ألف جنيه.