فيلم شقو يحقق إيرادات 614 ألف جنيه في دور العرض أمس

تواصل دور العرض السينمائية، المنافسة الكبيرة التي تشهدها خلال هذه الفترة بعد طرح عدد من الأعمال المميزة التي كان من بينها فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف.

فيلم شقو لعمرو يوسف في المركز الثاني

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ فيلم شقو جاء في المركز الثاني بشباك التذاكر، أمس الجمعة، إذ حقق إيرادات بلغت 614 ألف جنيه فقط لا غير.

أبطال فيلم شقو

يذكر أنّ فيلم شقو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم عمرو يوسف ودينا الشربيني وأمينة خليل ومحمد ممدوح ويسرا وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

وينافس فيلم شقو في دور العرض السينمائية وسط عدد من الأفلام من بينها السرب لأحمد السقا وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وعالماشي لعلي ربيع.