الحكومة تكشف قائمة أولوياتها في الإفراجات الجمركية.. 21 سلعة بينها ألبان الأطفال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع في المواني، من خلال عقد الاجتماعات والتواجد ميدانيا في المواني، بما يضمن إيقاعا مُتسارعا مُنتظما للمنظومة، ويُعزز حجم المعروض في السوق من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي.

الإفراج عن البضائع

وذكرت الحكومة في بيان قبل قليل، أنّ وتيرة الإفراج عن البضائع عادت إلى طبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، ولا توجد مشكلات حاليا في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي.

البضائع المفرج عنها في المواني الجمركية حتى 22 أبريل 2024

وأوضحت الحكومة قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها في المواني الجمركية حتى 22 أبريل 2024؛ وتضمنت المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية، وأهمها «إضافات الأعلاف، والأدوية، والأرز، والأسماك، والأسمدة، والأمصال واللقاحات، والتقاوى والبذور الزراعية، والذرة، والزبدة، والزيت، والعدس، والقمح، وفول الصويا، والكيماويات الخاصة بالأدوية، واللحوم، والدواجن الحية، والشاي، وألبان الأطفال، والمستلزمات الطبية، والقرنيات، ولبن البودرة».

تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونيا

واستعرض رئيس الوزراء خلال متابعته الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في المواني، أهم الإجراءات المُتخذة مؤخرا بشأن تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونيا، وإرسال رسائل نصية لكل أصحاب البضائع قبل التحويل لتطبيق المُهمل، كما نظمت مصلحة الجمارك إجراءات التصرف في بضائع المُهمل، وإصدار تعليمات للمواقع الجمركية بالالتزام بعدم السماح بدخول أي بضائع أو الإفراج عنها قبل التأكد من حصولها على الرقم التعريفي ACID قبل الشحن، وعدم السماح بأي استثناءات خارج المنظومة».