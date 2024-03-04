رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

عضو «المستوردين»: الإفراجات عن السلع ستؤدي إلى خفض الأسعار

كتب:

محمد عزالدين
07:16 م | الإثنين 04 مارس 2024
السلع

السلع

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إنّ مجلس الوزراء عقد أكثر من اجتماع للإفراج عن السلع المكدسة الموجودة في قلب المواني، موضحًا: «أوجه الشكر لرئيس الوزراء لأنه ينفذ ما اتفق عليه من حيث البدء في الإفراج عن السلع الرئيسة مثل الأدوية والسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام».

وأضاف «شيحة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»: «رصدت الحكومة 1.3 مليار دولار للإفراج عن هذه السلع كدفعة أولى، وهذا الأمر سيكون له انعكاس على التكلفة والأسعار والسوق وتوافر السلع».

وتابع عضو شعبة المستوردين: «الإفراجات ستؤدي إلى انتعاشة في السوق لأنها ستكون متاحة والقضاء على الاحتكار، وكل ذلك سيكون له انعكاس كبير في انخفاض الأسعار، وبخاصة بعد استقبال البنك المركزي 10 مليارات دولار».

اقرأ المزيد:

متحدث الحكومة: الإفراج عن السلع سيسهم في خفض الأسعار

«الاتحاد»: توجيهات الرئيس بالإفراج عن البضائع ستخفض أسعار السلع

أسعار السلع الأساسية والخضروات في منافذ «زراعة الدقهلية»

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان.. تخفيضات تصل لـ30%

العدس بـ80 جنيها.. «التموين» تكشف أسعار السلع في معارض أهلا رمضان (فيديو)

«التموين»: استعدادات غير مسبوقة لشهر رمضان.. كل السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة
بقلم محمد عزالدين