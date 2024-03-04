عضو «المستوردين»: الإفراجات عن السلع ستؤدي إلى خفض الأسعار

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إنّ مجلس الوزراء عقد أكثر من اجتماع للإفراج عن السلع المكدسة الموجودة في قلب المواني، موضحًا: «أوجه الشكر لرئيس الوزراء لأنه ينفذ ما اتفق عليه من حيث البدء في الإفراج عن السلع الرئيسة مثل الأدوية والسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام».

وأضاف «شيحة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»: «رصدت الحكومة 1.3 مليار دولار للإفراج عن هذه السلع كدفعة أولى، وهذا الأمر سيكون له انعكاس على التكلفة والأسعار والسوق وتوافر السلع».

وتابع عضو شعبة المستوردين: «الإفراجات ستؤدي إلى انتعاشة في السوق لأنها ستكون متاحة والقضاء على الاحتكار، وكل ذلك سيكون له انعكاس كبير في انخفاض الأسعار، وبخاصة بعد استقبال البنك المركزي 10 مليارات دولار».