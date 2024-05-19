رئيس «قضايا الدولة»: التوسع في إنشاء فروع بالمحافظات يحقق العدالة الناجزة

قال المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، إن التوسع في افتتاح فروع للهيئة بالمحافظات يُسهل إجراءات التقاضي لتحقيق أقصى دعما للعدالة الناجزة.

وأضاف «عبد المقصود»، خلال وضع حجر الأساس لمقر هيئة قضايا الدولة الجديد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية أن التوسع في إنشاء مقرات عديدة للهيئة داخل المحافظة يُمكن مستشاري الدولة، على تنفيذ دورهم الوطني الهام في الدفاع عن المال العام.

تحول رقمي وتطور تكنولوجي في قضايا الدولة

وتابع أن الهيئة تشهد تحولا رقميا وتطورا تكنولوجي طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالتحول الرقمي؛ مُشيرا إلى أن خطة الهيئة في التوسع بإنشاء المقرات والفروع بالمحافظات.

محافظ الإسماعيلية: قضايا الدولة تحافظ علي المال العام

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال وضع حجر الأساس إن هيئة تعمل في الأساس علي الحفاظ على المال العام والحق العام.

وحضر وضع حجر الأساس المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والمستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار سامي محمدي وعبد الرزاق شعيب عضوا المجلس الأعلى للهيئة، المستشار البدري الضبع رئيس قطاع القناة وسيناء، المستشار عبد العال جرنه رئيس إدارة التفتيش الفني، المستشار محمد حسن الأمين العام، المستشار فوزي أبو شادي الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سلامة رئيس القسم القضائي بمحافظة الإسماعيلية.