مسؤول الاتصالات ببرنامج المنح الجامعية: يتطابق مع رؤية مصر 2030

قالت يارا عبد المنعم، مسؤول الاتصالات ببرنامج المنح الجامعية في «رواد وعلماء مصر»، إنّ برنامج المنحة الجامعية وبرنامج رواد وعلماء مصر، مقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موضحة أن الجامعة الأمريكية في القاهرة تقوم بتنفيذهما.

برنامج رواد وعلماء مصر

وأضافت «عبد المنعم»، عبر تطبيق «زوم»، ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي، أنّ البرنامج تشارك فيه 13 جامعة ومؤسسة تعليمية، وهي جامعات «القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، حلوان، الزقازيق، العلمين، الجلالة، بدر، والجامعة الأمريكية في القاهرة»، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مدينة زويل.

تخصصات برنامج رواد وعلماء مصر

وأشارت مسئول الاتصالات، إلى أن التخصصات التي يستهدفها برنامج رواد وعلماء مصر، تتمثل في «المياه والطاقة والزراعة والتمريض والتكنولوجيا والسياحة والتراث، والصناعة والتجارة» بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والصحة.

وأكدت على أن هذه التخصصات هي التي يتطلبها المجتمع والسوق في المرحلة القادمة، لأنها تتطابق مع رؤية مصر لعام 2030، وهي الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.