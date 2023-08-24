«الرعاية الصحية» تشارك في ورشة عمل حول «برنامج رواد وعلماء مصر»

شارك الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في ورشة عمل «برنامج رواد وعلماء مصر: تعزيز الشراكة مع القطاع العام»، المنعقدة بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC).

الورشة تضمنت التعريف بأنشطة برنامج رواد وعلماء مصر

وذكرت الهيئة أنّ الورشة تضمنت أنشطة «برنامج رواد وعلماء مصر»، الذي تنفذه الجامعة الأمريكية في القاهرة AUC، بالتنسيق مع وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الدولي ومؤسسات القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع الكوادر المصرية المتميزة للاستفادة من الفرص المقدمة لتعزيز قدراتهم، وتبادل آراء وتوصيات الجهات الحكومية للخروج بإرشادات وتوجيهات الجهات الحكومية نحو ماهية الموضوعات الأكاديمية التي تخدم الاستراتيجيات التنموية الوطنية ورؤية مصر 2030.

الكوادر المصرية العاملة في القطاع الحكومي

وأوضحت أن البرنامج يستهدف أيضا طلاب الدراسات العليا المصريين بالجامعات الحكومية والأهلية، والموظفين المهنيين في منتصف مسارهم الوظيفي، وبناء قدرات الكوادر المصرية العاملة في القطاع الحكومي وغير الحكومي، وكذلك الجامعات المصرية والأهلية والمراكز البحثية، وذلك من خلال توفير فرص منح دراسية للماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراة ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في شتى المجالات التي تتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية للدولة ورؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ووضع استراتيجيات وآليات لإعادة إدماج العائدين من المنح؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم ونقل وتوطين الخبرات وضمان الاستفادة القصوى والمُثلى من البرنامج، وبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق عائد الاستثمار.

وأشار البيان إلى أنّ الدفعة الأولى من البرنامج تتركز على تحقيق أهداف مصر المناخية، باعتباره أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر والعالم، إذ يشمل القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، بما في ذلك تحقيق الأهداف الخاصة بتمكين المرأة والصحة العامة والتحول الرقمي وأهداف المناخ والعلوم الإنسانية وغيرها من أهداف التنمية، ويأتي ذلك في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 مؤخرًا في شرم الشيخ، وجهودها للمساهمة في مؤتمر المناخ COP28 في الإمارات.

ويسعى «برنامج رواد وعلماء مصر»، بحسب الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى تحقيق أهدافه من خلال ثلاث مبادرات، تُركز على بناء القدرة الفنية والريادة للوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية التي تقود التنمية الاستراتيجية لمصر؛ لتعزيز قدرات صياغة وتنفيذ السياسات والممارسات التي تدعم الأولويات الوطنية، إمداد قادة المستقبل في الكيانات غير الحكومية بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الماثلة أمام القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى إمداد الشباب المصري القادم من المجتمعات الأكثر احتياجًا بالمعرفة والمهارات في المجالات التي تؤهلهم لدفع النمو الاقتصادي الشامل طويل الأجل.