مصر أكتوبر: القاهرة متمسكة بدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة

قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إن ادعاءات إسرائيل بتراجع مصر عن دعمها لجنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ما هي إلا محض أكاذيب وقلب للحقائق معتاد من الاحتلال الإسرائيلي للهروب من مسؤولياته تجاه المجازر التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد «الباز» في بيان له اليوم، أن دعم مصر لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، خطوة مهمة وضرورية لكشف إسرائيل وممارساتها وانتهاكاتها الصارخة أمام المجتمع الدولي، بحق أهالي قطاع غزة الذين يعانون من عدوان غاشم يسلب حقهم في الحياة على مدار شهور متجاوزا جميع الحدود والمقررات والمواثيق الدولية لحق الدفاع عن النفس، ليكون إبادة جماعية للفلسطينيين وهو ما ينذر بعواقب وخيمة إنسانيا وسياسيا على مصالح كل شعوب المنطقة.

دعم دعوى جنوب إفريقيا

وشدد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر على أن الدولة المصرية عاقدة كل العزم على مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، من خلال دعم جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بشأن جرائم الإبادة التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتا إلى أن موقف مصر من الاحتلال الإسرائيلي ثابت ولن يتغير من خلال الدعم غير المسبوق للشعب الفلسطيني، وهو ما انعكس في الملحمة الإنسانية اليومية على أبواب معبر رفح لإنفاذ أكبر قدر من المساعدات إلى القطاع للتخفيف عنهم.

مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل لإنفاذ المساعدات

وثمن موقف مصر برفض التنسيق مع إسرائيل في إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر؛ لذا تحاول إسرائيل بادعاءاتها الكاذبة التملص من الضغوط الدولية والإنسانية بتصريحاتها عن تراجع مصر عن دعم جنوب إفريقيا، مشددا على أن موقف مصر الثابت بأنها لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني حتى الوصول إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من القطاع، فضلا عن اتخاذ خطوات جادة في مسار تنفيذ حل الدولتين، وإعلان قيام دولة فلسطين المستقلة وفقا للمقررات الأممية، داعيا في ذلك المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم وجرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين.