اقرأ في عدد الوطن غدا: محاكمة إسرائيل.. العالم ينتظر قرار «العدل الدولية»

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- محاكمة إسرائيل.. العالم ينتظر قرار «العدل الدولية»

- رئيس الوزراء: إصلاح المسار الاقتصادي قائم على عدة قطاعات في مقدمتها توطين الصناعة

- «مدبولي» من بني سويف: نهتم بالتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص

- مذكرة تفاهم بين «ابدأ» ومجموعة «وطن الأول» السعودية لدعم التحوّل الرقمي

- 12 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر

- «الصحة»: متحور «كورونا» الجديد لم يصل مصر

- «التعليم»: امتحانات الثانوية بلا تعقيد أو ألغاز

- تطوير «الثانوي» يشمل إدخال الحوسبة والذكاء الاصطناعي في المناهج

الصفحة الثانية

- «مدبولي»: نسعى لإحداث طفرات بالصناعة وزيادة الصادرات

- رئيس الوزراء: نستثمر مليارات الجنيهات لتوسيع الرقعة الزراعية وإضافة 4 ملايين فدان جديدة.. ونستهدف زراعة محاصيل نستوردها لتغطية الزيادة السكانية الكبيرة

- «التنمية المحلية»: دورات تدريبية لمسئولي المحافظات على حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ والزيادة السكانية

- «آمنة»: تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات في كيفية مراقبة وقياس تلوث البيئة ومصادره وتشريعات حمايتها.. والقضية السكانية تتصدر اهتماماتنا لتأثيرها على عملية التنمية وشعور المواطنين بثمارها

- مناقشات بين مصر و«النقد الدولي» للحصول على 1.2 مليار دولار لـ«البيئة»

- «فؤاد»: نتطلع للخروج باتفاق يدفع الجهود الوطنية المصرية وفقا لأولويات أجندة المناخ

- مصر وبيرو تبحثان التعاون في «إدارة المياه ومواجهة التغيرات المناخية»

- «الري»: الفنيون من الجانبين يحددون الموضوعات

- «الزراعة»: توجيهات رئاسية بدعم التنمية المستدامة في «سيناء»

- «التخطيط»: 2.2 مليار جنيه لتنفيذ 245 مشروعا بالفيوم في «23-2024»

- «السعيد»: المشاركة المجتمعية تحقق أهداف التنمية

الصفحة الثالثة

- محاكمة إسرائيل.. العالم ينتظر قرار «العدل الدولية»

- خبراء: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا يؤكد أنها الداعم الأول للقضية

- جلسات المحكمة أكدت أن ما يقوم به جيش الاحتلال في غزة جرائم إبادة جماعية.. وحجج «تل أبيب» واهية.. وتوقعات بصدور الحكم خلال الأسبوع الجاري

- «بيومي»: المرافعة الإسرائيلية كانت هزيلة.. والعالم أدرك حقيقة ما يحدث في «غزة».. و«القاهرة» سخّرت نفوذها لإيصال المساعدات إلى الأشقاء

- أستاذ قانون دولي: قرارات «محكمة العدل» ستكون ملزمة للجميع ولا يجوز الطعن عليها

- حرب الإبادة: عشرات الشهداء والجرحى في «جباليا».. والوضع الإنسانى في غزة كارثي

الصفحة الرابعة

- 20 مليار دولار تدفّقات نقدية على مصر منذ قرار «البنك المركزي» بتحرير سعر صرف الجنيه

- البنك الأهلي المصري يرفع حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد

- «فيتش» ترفع النظرة المستقبلية لتصنيفات 4 بنوك مع توقعات بأداء قوي.. و«بي إم آي»: ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج

- بنك قناة السويس: 144% نموا بصافي الأرباح في الربع الأول

- بنك القاهرة يحصل على 100 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية

- صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» يقفز إلى 1.1 مليار جنيه

- «كريدي أجريكول» و«شنايدر» تختتمان مرحلة ثانية من مشروعات التنمية بمحافظة المنوفية

الصفحة الخامسة

- «التجاري وفا بنك»: ملتزمون بتنمية الاقتصاد الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة

- افتتاح أول جناح غرفتي عمليات بمستشفى بهية في الشيخ زايد باسم بنك التعمير والإسكان

- البنك المصري لتنمية الصادرات يفتتح فرعه الـ45 بـ«الفيوم»

- «غانم»: دعم قطاع الرعاية الصحية يقع على رأس أولويات البنك أثناء تنفيذ استراتيجيته لأنشطة المسئولية المجتمعية

- أداء قياسي لبنك الإسكندرية في الربع الأول من 2024

- «فورستر ويف» تصنف «كابجيميني» كشركة رائدة في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي

الصفحة السادسة

- رياضة رفع الأثقال «البارالمبية».. «القوة عقل وعضلات»

- «اللجنة المصرية» تتطلع إلى استضافة مقر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

- «محمد».. تكريم الرئيس توج فوزه ببرونزية «طوكيو 2020»

- «شريف».. تحدى الظروف الصعبة وكان أول المتأهلين لـ«الأولمبياد»

- «رحاب».. حققت 6 ميداليات وتحلم بـ«ذهبية باريس»

الصفحة السابعة

- الكونفيدرالية يا زمالك

- كل الأسلحة جاهزة.. الزمالك بقوته الضاربة وجمهوره أمام نهضة بركان فى حلم الكأس الثانية.. و«الجزيري» يقود الهجوم

- لن نفرط فى اللقب.. لاعبو الأبيض: قادرون على تعويض نتيجة مباراة الذهاب

- الاحترام مطلوب.. «جوميز»: مواجهة بطل المغرب لن تكون سهلة و«جابر»: الكأس هدية لروح محمد مدحت

الصفحة الثامنة

- تعالى اشرب شاي.. «فاطمة» تحيى التراث بـ«مجات فخار»

- «فليتنافس المتنافسون».. إقبال الأطفال على النشاط الصيفي بالمساجد لحفظ القرآن وتدبره

- «بتتكلم وبفهمها».. فن صناعة الآلات الموسيقية في قلب «رأفت»

- محمد ثروت: «هاقدم أكشن لما أحمد السقا يبطله»

- فرقة كايروتا.. وصلة عزف.. وطرب بأصوات 6 ستات