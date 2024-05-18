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اقرأ في عدد الوطن غدا: محاكمة إسرائيل.. العالم ينتظر قرار «العدل الدولية»

كتب:

أحمد العانوسي
07:19 م | السبت 18 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- محاكمة إسرائيل.. العالم ينتظر قرار «العدل الدولية»

- رئيس الوزراء: إصلاح المسار الاقتصادي قائم على عدة قطاعات في مقدمتها توطين الصناعة

-  «مدبولي» من بني سويف: نهتم بالتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص

- مذكرة تفاهم بين «ابدأ» ومجموعة «وطن الأول» السعودية لدعم التحوّل الرقمي

- 12 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر

- «الصحة»: متحور «كورونا» الجديد لم يصل مصر

- «التعليم»: امتحانات الثانوية بلا تعقيد أو ألغاز

-  تطوير «الثانوي» يشمل إدخال الحوسبة والذكاء الاصطناعي في المناهج

الصفحة الثانية

- «مدبولي»: نسعى لإحداث طفرات بالصناعة وزيادة الصادرات

- رئيس الوزراء: نستثمر مليارات الجنيهات لتوسيع الرقعة الزراعية وإضافة 4 ملايين فدان جديدة.. ونستهدف زراعة محاصيل نستوردها لتغطية الزيادة السكانية الكبيرة

- «التنمية المحلية»: دورات تدريبية لمسئولي المحافظات على حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ والزيادة السكانية

-  «آمنة»: تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات في كيفية مراقبة وقياس تلوث البيئة ومصادره وتشريعات حمايتها.. والقضية السكانية تتصدر اهتماماتنا لتأثيرها على عملية التنمية وشعور المواطنين بثمارها

- مناقشات بين مصر و«النقد الدولي» للحصول على 1.2 مليار دولار لـ«البيئة»

-  «فؤاد»: نتطلع للخروج باتفاق يدفع الجهود الوطنية المصرية وفقا لأولويات أجندة المناخ

- مصر وبيرو تبحثان التعاون في «إدارة المياه ومواجهة التغيرات المناخية»

-  «الري»: الفنيون من الجانبين يحددون الموضوعات

- «الزراعة»: توجيهات رئاسية بدعم التنمية المستدامة في «سيناء»

- «التخطيط»: 2.2 مليار جنيه لتنفيذ 245 مشروعا بالفيوم في «23-2024»

-  «السعيد»: المشاركة المجتمعية تحقق أهداف التنمية

الصفحة الثالثة

- محاكمة إسرائيل.. العالم ينتظر قرار «العدل الدولية»

- خبراء: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا يؤكد أنها الداعم الأول للقضية

-  جلسات المحكمة أكدت أن ما يقوم به جيش الاحتلال في غزة جرائم إبادة جماعية.. وحجج «تل أبيب» واهية.. وتوقعات بصدور الحكم خلال الأسبوع الجاري

-  «بيومي»: المرافعة الإسرائيلية كانت هزيلة.. والعالم أدرك حقيقة ما يحدث في «غزة».. و«القاهرة» سخّرت نفوذها لإيصال المساعدات إلى الأشقاء

- أستاذ قانون دولي: قرارات «محكمة العدل» ستكون ملزمة للجميع ولا يجوز الطعن عليها

- حرب الإبادة: عشرات الشهداء والجرحى في «جباليا».. والوضع الإنسانى في غزة كارثي

الصفحة الرابعة

- 20 مليار دولار تدفّقات نقدية على مصر منذ قرار «البنك المركزي» بتحرير سعر صرف الجنيه

- البنك الأهلي المصري يرفع حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد

- «فيتش» ترفع النظرة المستقبلية لتصنيفات 4 بنوك مع توقعات بأداء قوي.. و«بي إم آي»: ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج

- بنك قناة السويس: 144% نموا بصافي الأرباح في الربع الأول 

- بنك القاهرة يحصل على 100 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية

- صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» يقفز إلى 1.1 مليار جنيه

- «كريدي أجريكول» و«شنايدر» تختتمان مرحلة ثانية من مشروعات التنمية بمحافظة المنوفية

الصفحة الخامسة

- «التجاري وفا بنك»: ملتزمون بتنمية الاقتصاد الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة

- افتتاح أول جناح غرفتي عمليات بمستشفى بهية في الشيخ زايد باسم بنك التعمير والإسكان

- البنك المصري لتنمية الصادرات يفتتح فرعه الـ45 بـ«الفيوم»

-  «غانم»: دعم قطاع الرعاية الصحية يقع على رأس أولويات البنك أثناء تنفيذ استراتيجيته لأنشطة المسئولية المجتمعية

- أداء قياسي لبنك الإسكندرية في الربع الأول من 2024

- «فورستر ويف» تصنف «كابجيميني» كشركة رائدة في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي

الصفحة السادسة

- رياضة رفع الأثقال «البارالمبية».. «القوة عقل وعضلات»

- «اللجنة المصرية» تتطلع إلى استضافة مقر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

- «محمد».. تكريم الرئيس توج فوزه ببرونزية «طوكيو 2020»

- «شريف».. تحدى الظروف الصعبة وكان أول المتأهلين لـ«الأولمبياد»

- «رحاب».. حققت 6 ميداليات وتحلم بـ«ذهبية باريس»

الصفحة السابعة

- الكونفيدرالية يا زمالك

- كل الأسلحة جاهزة.. الزمالك بقوته الضاربة وجمهوره أمام نهضة بركان فى حلم الكأس الثانية.. و«الجزيري» يقود الهجوم

- لن نفرط فى اللقب.. لاعبو الأبيض: قادرون على تعويض نتيجة مباراة الذهاب

- الاحترام مطلوب.. «جوميز»: مواجهة بطل المغرب لن تكون سهلة و«جابر»: الكأس هدية لروح محمد مدحت

الصفحة الثامنة

- تعالى اشرب شاي.. «فاطمة» تحيى التراث بـ«مجات فخار»

- «فليتنافس المتنافسون».. إقبال الأطفال على النشاط الصيفي بالمساجد لحفظ القرآن وتدبره

- «بتتكلم وبفهمها».. فن صناعة الآلات الموسيقية في قلب «رأفت»

- محمد ثروت: «هاقدم أكشن لما أحمد السقا يبطله»

- فرقة كايروتا.. وصلة عزف.. وطرب بأصوات 6 ستات

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بقلم أحمد العانوسي