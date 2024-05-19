تحذير لـ5 فئات من متحور «flirt» الجديد.. مضاعفات خطيرة

مع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، هناك فئات هي الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة للوباء الذي تنشر سلالاته الجديدة على مدار السنوات الأخيرة، وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية.. فما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور وكيف تتفادى ذلك؟

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور «flirt»

لا يزال كبار السن والمرضى الذين يعانون من حالات صحية مزمنة والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة معرضين بشكل كبير لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة حال الإصابة بمتحور كورونا الجديد، فقد يعاني هؤلاء الأشخاص من أعراض ومضاعفات أكثر خطورة ويكونون أكثر عرضة لدخول المستشفى مقارنة بالفئات الأخرى.

ويأتي ضمن القائمة أيضًا، الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا على مدار السنوات الماضية ومنذ ظهوره، إلى جانب ذلك الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا وآخر تحديثاته، إلى جانب ذلك الأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية على مستوى الجهاز التنفسي.

أميش أدالجا، أخصائي الأمراض المعدية في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، يؤكد أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، قائلاً: «إن أكبر خطر تشكله هذه المتغيرات هو الإصابة بالعدوى، إذا كان لديك عوامل خطر للإصابة بمرض خطير، فمن المهم أن تبقى تطعيماتك محدثة وأن يكون لديك خطة للحصول على الأدوية المناسبة وتلقي الرعاية المناسبة حال الإصابةـ وينطبق ذلك على جميع المتغيرات».

يأتي ذلك رغم أن معدلات انتقال العدوى منخفضة، ما يشير إلى أن هذه المتغيرات، على الرغم من قابليتها للانتقال، لا تؤدي إلى انتشار واسع للفيروس، لكن ذلك لا يمنع أن الفيروس متواجد وبشكل كبير، إذ أصبح مثل العديد من أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، متوطنًا، ما يعني أنه من المرجح أن يستمر وجوده بمرور الوقت ولكن دون التأثير المدمر الذي كان له في السابق.

يُوضح أدالجا: «لم ينتهِ كوفيد، ولن ينتهي أبدًا، ما فقده هو قدرته على إغراق المستشفيات بعدد كبير من المرضى».

فيما يقول أمجد حداد استشاري الحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، أن متحورات كورونا لن تتوقف عن الانتشار والظهور على مدار الفترة المقبلة، ما يعني أن فليرت لن يكون الأخير، لذلك يجب على الجميع أخذ الحيطة، وخاصة الفئات المذكورة سلفًا، من أجل تقليل خطر الإصابة وتقليص إمكانية انتشار الفيروس.