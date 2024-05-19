كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد FLiRT سريع الانتشار

ما زالت توجد تبعات فيروس كورونا «كوفيد 19» على العالم، إذ ظهرت سلالة جديدة تُدعى «Flirt»، وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من المخاطر الصحية التنفسية، مما فتح بابًا للشك حول الإصابه به، وهل سنحتاج إلى تلقي جرعات جديدة وما هي الاجراءات الاحترازية المتبعة؟، لذا نقدم لكم كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد خاصةً مع اقتراب فصل الصيف.

متحور كورونا الجديد Flirt

لا يسبب اللقاح أعراضًا قوية وانتشاره بطيء نسبيًا، وذلك بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وهو ما علق عليه الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إذ أوضح التفاصيل الكاملة لمتحور كورونا الجديد«FLiRT»، مؤكدًا أنه يتكون من متحورين هما KP.2 وKP.1.1.

وأضاف «الحداد»، في تصريحات لـ«الوطن»، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية أن متحور كورونا الجديد Flirt، له العديد من الخصائص مشيرا إلى أنه لم يصل مصر:

متحور كورونا الجديد FLiRT هو سريع الانتشار.

الولايات المتحدة أولى الدول التي واجهت هذا المتحور.

قدرته على إحداث مضاعفات صحية أقل بكثير من كورونا، إذ أن الخطورة تتوقف على شدة الإصابة.

لا توجد إصابات شديدة حتى الآن.

أعراضه تشبه نزلات البرد والإنفلونزا.

لم يدخل مصر إلى الآن.

وزارة الصحة تعمل بشكل دائم على مراقبة البيانات المتعلقة بالمتغيرات الجديدة على المستوى الدولي.

أعراض متحور كوورنا الجديد FLiRT

وأوضح بعض الأعراض لمتحور كوورنا الجديد FLiRT تتمثل في التالي:

الرشح.

الاحتقان.

ارتفاع درجة الحرارة.

الصداع.

الإسهال.

آلام العضلات.

ونوه أنه في حالة الشعور بأي أعراض تنفسية وزادت الأعراض لابد من التواصل مع الطبيب، وهو ما أكده محمد إسماعيل، أخصائي الأمراض الباطنية والصدر، خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا أن العرض الأساسي لمتحورFLiRT هو فقدان لحاسة التذوق أو الشم، والتهاب الحلق واحتقان أو سيلان الأنف، إذ أنه يستهدف الجهاز التنفسي، مؤكدًا أنه يجب اتخاذ قواعد الأمان المتعارف عليها منذ ظهور الأزمة.

الإجراءات الاحترازية

لم تتغير الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كوورنا، على رأسها الحصول على جرعات اللقاح الموصى بها عالميًا، بالإضافة إلى بعض التحذيرات، وهي: