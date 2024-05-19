إصابة بريطاني بجلطات بعد تناول لقاح كورونا.. نقص حاد في الصفائح الدموية

في حادث مأساوي انقلبت حياة بريطاني رأسًا على عقب وبعد أن كان بطلًا رياضيًا أصبح غير قادر على العمل، وأُصيب بجلطات دموية، وذلك بسبب تعرضه لمضاعفات لقاح أسترازينكا، إذ دخل إلى المستشفى بسبب انخفاض عدد الصفائح الدموية في جسمه.

بريطاني يتأثر بمضاعفات أسترازينكا

أدريان ووكر البالغ من العمر 47 عامًا، هو عداء من مدينة جرانثام لينكولنشاير في إنجلترا، وحصل على العديد من الجوائز في مسابقة الجري، لكن بعد تناول اللقاح في فبراير2021 جرى إدخاله إلى المستشفى مصابًا بجلطات دموية متعددة في رئتيه وأمعائه، وعانى من مشاكل في الذاكرة وضيق في التنفس، بحسب جريدة «ديلي ميل البريطانية».

جرى تشخيص إصابته بنقص في الصفيحات المناعية الناجم عن لقاح أسترزينكا، وبدأ يشعر بالإعياء مع أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، وبعد مرور ثلاث سنوات على تناوله، زادت الأعراض وعانى من كدمات شديدة في بطنه وذراعيه وساقيه: «كنت بصحة جيدة وعداء ماراثون، ولكن لم أعد قادرًا حتى على المشي».

وأوضح أن الأعراض ظهرت عليه بعد 10 أيام من حصوله على اللقاح، وعندما أجرى اختبار كوفيد جاء سلبيًا، لكن طُلب منه الذهاب إلى المستشفى وعمل اختبارات الدم ليكتشف أن مستوى الصفائح الدموية لديه 7 فقط، وهو أقل بكثير من المعدل الطبيعي للشخص.

مضاعفات لقاح استرازينكا

وكشفت عمليات المسح أن «ووكر» لديه جلطات متعددة في الرئة وفي الوريد البابي من أمعائه، ولم يكن لديه أي فكرة عن مدى خطورة حالته، وقال: «لم أكن أعرف أبدًا ما كان يحدث، على الرغم من أنني بت أنسى معظم الوقت، وكانت زوجتي تخبرني أنني أتصل بها وأخبرها بشيء وأتصل بها مرة أخرى بعد خمس دقائق وأنا لم أتذكر».

وفقًا للأرقام التي جمعتها هيئة مراقبة الأدوية في المملكة المتحدة، هناك ما لا يقل عن 81 حالة وفاة في المملكة المتحدة بسبب اللقاح، والخطر يصل إلى واحد من كل 50 ألف شخص، مع انخفاض خطر الوفاة بسببه، لكن بدأ المنظمون في المملكة المتحدة في تقييد استخدام اللقاح في أبريل من ذلك العام، ويتم أخذه باحتياطات صحية من قبل الطبيب.