«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات عنيفة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية جنوبي غزة

قال أحمد أبو زيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري، إن مستويات الاشتباك في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة أصبحت غير مسبوقة منذ سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وبالتالي أغلقت كذلك شرايين الحياة التي كانت تغذي الجوانب الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة.

3 آلاف شاحنة تستعد لدخول غزة

وأضاف «أبو زيد»، خلال رسالة على الهواء، أن السلطات المحلية كانت تقول اليوم إن هناك 3000 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ودوائية كانت تتهيأ لدخول قطاع غزة من خلال معبر رفح، لكن سلطات الاحتلال تحول دون ذلك من خلال إغلاق معبري رفح من الجانب الفلسطيني وكرم أبو سالم.

وأشار إلى أن الوصول إلى شفا المجاعة أو الكارثة الإنسانية المحققة بات قطاع غزة بأكمله على مقربة منها، ولا يغير شيء من ذلك ما يحدث مما يعرف بالرصيف البحري، الذي دشنته الولايات المتحدة، والذي لا يبدو أكثر من كونه رصيفا استعراضيا، كما يقول الفلسطينيون بطبيعة الحال في قطاع غزة لأنه في واقع الأمر لا يقدم شيئا إلا اليسير والمحدود.