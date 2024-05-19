جماهير كفر الشيخ تتوجه إلى القاهرة لحضور مباراة الزمالك ونهضة بركان

حرص المئات من جماهير ومشجعي الزمالك من أبناء محافظة كفر الشيخ، على التوجه إلى استاد القاهرة الدولي، لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، والتي تُقام في الثامنة من مساء اليوم الأحد، في إياب نهائى بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2024، ويسعى الفريق الأبيض للفوز فى المباراة للحصول على اللقب الأفريقي وإسعاد الجماهير البيضاء.

ارتداء تيشرتات وأعلام الزمالك

وتجمع عدد من جماهير ومشجعي نادي الزمالك بكفر الشيخ في مراكز ومدن كفر الشيخ، وبيلا، والحامول، وبلطيم، حيث ارتدوا تيشرتات الفريق الأبيض وحمل أعلام الزمالك والدفوف، لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته المرتقبة اليوم مع نهضة بركان المغربي.

وردد مشجعو الزمالك بكفر الشيخ عدداً من الأغاني التي تُعبر عن الحب والانتماء للفريق الأبيض، ومنها: «بشجع الزمالك، وزملكاوي أنا، واسأل عالكيان، وفي التالتة يمين».

الزمالك يستضيف نظيره نهضة بركان المغربي

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2024، اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، علماً بأنّ مباراة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويدخل الزمالك مباراة نهضة بركان بمعنويات مرتفعة لتخطي عقبة نهضة بركان المغربي، والتتويج باللقب الثاني في تاريخه، بينما يسعى الفريق المغربي إلى خوض مباراة هادئة متسلحاً بفوز مباراة الذهاب، إذ يكفيه التعادل فقط للتويج باللقب القاري، للمرة الثالثة في تاريخه، حيث حقق لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية في مناسبتين سابقتين في عامي 2020 - 2022.