«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

أدى 61 ألفا و429 طالبا وطالبة، أول امتحانات الشهادة الإعدادية بـ343 لجنة بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، في مادتي اللغة العربية والإملاء، والتربية الدينية، دون رصد أي شكاوى أو مخالفات.

متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أنّه تابع أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال غرفة العمليات المديرية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتواصل مع رؤساء اللجان، ولم تتلق غرف العمليات بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم، شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، في ظل تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

امتحان الصف الثاني الثانوي

وفي سياق آخر، أدى 27 ألف و126 طالب وطالبة امتحان الصف الثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ في مادة «اللغة الأجنبية الثانية» للشعبة العامة، ومادة «الفيزياء» للشعبة العلمية، ومادة «التاريخ»، للشعبة الأدبية، دون رصد أي شكاوى أو مخالفات أيضاً.