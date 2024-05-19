تنفيذ 66% من الأعمال الإنشائية بمستشفى الرياض المركزي في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ 66% من الأعمال الإنشائية بمستشفى الرياض المركزي الجديد، بتكلفة 296.5 مليون، وتشمل 4 طوابق، وسور، ونظم رقابة، وذلك تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

إنشاء مستشفى الرياض الجديد

وقال المحافظ، إنّ إنشاء مستشفى الرياض الجديد يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لصالح خدمة طبية متميزة، لافتاً أنّ المستشفى الجديد سيضم جميع التخصصات الطبية، وسيكون مجهزاً بأحدث المعدات الطبية، وسُبل العلاج والرعاية الطبية للمرضى، وتتميز مستشفى الرياض الجديد بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث سيتضمن المستشفى أقساماً للمرضى والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى غرف العمليات، ووحدات العناية المركزة، وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

توفير أطباء ذوي خبرة وكفاءة عالية

وأكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة وضع خطة متكاملة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمرضى في مستشفى الرياض الجديد، بما في ذلك توفير أطباء ذوي خبرة وكفاءة عالية، وطاقم تمريضي مدرب، وخدمات صيدلية، وخدمات إسعاف، وغيرها من الخدمات التي تضمن حصول المرضى من أهالي مركز ومدينة الرياض على رعاية صحية متقدمة.