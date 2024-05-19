«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في شمال غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي يوسع من عملياته باتجاه شمال قطاع غزة، ولا يستهدف فقط مخيم جباليا الذي يشهد دخول غير مسبوق للآليات العسكرية الإسرائيلية على مدار الأسبوع الماضي، لكنه يقوم أيضا باستهدافات متكررة من مناطق واسعة في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وكذلك في منطقة الكرامة إلى الغرب من مدينة غزة.

الطائرات الإسرائيلية تشن غارات عنيفة

وأضاف جبر، خلال رسالة على الهواء، أن هذه المناطق المجاورة لمخيم جباليا لا زالت تشهد توسعا للعملية العسكرية على الأرض، وكذلك تساقط للقذائف التي تطلقها المدفعية المتمركزة باتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة، بالإضافة إلى غارات عنيفة تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

تواجد مكثف للآليات والدبابات العسكرية الإسرائيلية

وأشار إلى أن محيط مستشفى العودة في شمال قطاع غزة لا زال يشهد تجريفا للآليات العسكرية الإسرائيلية، وتواجد مكثف للآليات والدبابات العسكرية الإسرائيلية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة نظرا لكثافة النيران وتجريف لمحيط المستشفى، وبات الاعتماد على مستشفى كمال عدوان الذي يعمل بشكل جزئي.