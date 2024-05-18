لميس الحديدي: الفصائل الفلسطينية تُكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة في جباليا

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن القصف الإسرائيلي على الأرض مستمر وبقوة بالأخص شمالا في مخيم جباليا وجنوبا في شرق رفح الفلسطينية، بما يؤكد أن العملية في رفح الفلسطينية ليست محدودة.

خسائر كبيرة للاحتلال في جباليا

تابعت عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على شاشة ON: «المقاومة في المقابل تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة في جباليا، على الرغم من أن إسرائيل قد قالت إنها أنهت على حماس في الشمال».

ويشهد قطاع غزة قصفاً عنيفاً، مع استمرار عدوان جيش الاحتلال لليوم 224، حيث وصلت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 35386 شهداء و79366 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء، كما لا يزال الكثير من الضحايا تحت الأنقاض وعلى الطرق، وتمنع قوات الاحتلال وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

الاحتلال يستهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة

واستهدفت قوات الاحتلال مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 15 مواطناً وجرح 30 آخرون، وقصفت مدخل أحد مراكز الإيواء، واستهدفت المواطنين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم داخل المخيم، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، ونقل مٌعظمهم إلى مستشفى كمال عدوان.