أمينة الفتوى: طواف الحائض حول الكعبة جائز في هذه الحالة 

أجابت زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول جواز تناول المرأة دواء تأخير الحيض لتتم الحج.

وقالت «السعيد»، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»: «ابدأي احرمي لـ الحج، ولو بدأ الحيض وقت الإحرام، فلا عليكي، فلا شرط للطهارة في الإحرام، لكن يشترط الطهارة في الطواف».

وأوضحت أمينة الفتوى: «تؤدى جميع مناسك الحج ما عدا الطواف حول الكعبة، فإما أن تلجأي لطبيب يمنع نزول الحيض خلال هذه الفترة، ولو اضطريتي يمكن الطواف مع أخذ وسائل الأمان للحفاظ على طهارة المكان، ويمكن أن تخرجي فدية هناك، ولو لم تستطيعى فلا عليكِ، كما أفتى بعض الفقهاء».