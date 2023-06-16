المفتي عبر قناة الناس: أحكام الحج تطورت لتواكب الواقع وزيادة أعداد الناس

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هناك أسباباً كثيرة تؤثر في الفتوى وتجعلها تختلف من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر، نظرًا لتغير هذا الواقع الذي بنيت عليه الأحكام الشرعية في زمن ما عن الزمن الذي يلحقه أو يسبقه.

أداء مناسك الحج في يسر وسهولة

وأضاف «علام»، خلال برنامج «للفتوى حكاية»، المذاع على قناة الناس، أنه في أحكام الحج الكثير مما تطور ومما تغير نظرًا لتطور الواقع وكثرة الناس وأنهم يريدون التنظيم لتحقيق مصالح الناس، فهل نقف ضد هذه الأمور المصلحية التي تؤدي إلى أن الناس يؤدون مناسكهم في يسر وسهولة دون تدافع وإراقة للدماء ومشقة.

اجتهاد العلماء

وتابع: «كل ما يؤدي إلى ذلك لا بد أن يحاط بسياج يؤدي إلى منع سفك الدماء والمشقة والتدافع والزحام، وهذا لا يكون إلا بالتنظيم وإيجاد مساحة اجتهادية للعلماء مع أولي الأمر لكي يؤدي هذا المنسك وهذه الشريعة بأريحية شديدة تحقق مصالح الناس، ووجدنا كل ذلك موجودا في الطواف والمسعى».