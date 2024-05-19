أستاذ دراسات إيرانية: سوء الأحوال الجوية سبب حادث مروحية «رئيسي»

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية في جامعة عين شمس، إنه حتى الآن لا يوجد أي معلومات كافية لتقديم صورة كاملة عن حادث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لكن المعلن من وسائل الإعلام الإيرانية أن الطائرة كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى الموجودين على متن الطائرة.

محاولات إنقاذ الطائرة

وأضاف «لاشين»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه لم تخرج أي تصريحات خاصة بمحاولات إنقاذ الطائرة، لكن كل التقارير تفيد بأن سوء الأحوال الجوية في منطقة أذربيجان، هي السبب في الحادث حتى الآن، وهذا هو المعلن حتى هذه اللحظة.

طبيعة الموقف السياسي معقد للغاية

وأشار إلى أن طبيعة الموقف السياسي معقد للغاية، حيث إن طائرة رئيس الجمهورية معرضة لأزمة خطيرة، ويعني ذلك أن مستقبل البلاد أجمع على المحك في هذه اللحظة، وبالتالي من الطبيعي أن وسائل الإعلام يظهر لها تصريحات مضاربة لكن إلى الآن المعلن رسميا -إلى هذه اللحظة- أنه لم يتم الوصول إلى «رئيسي».

وتابع: «من طبيعة الأحوال في المواقف المعقدة أن تكون التصريحات السياسية في حالة من التضارب، فإذا كان هناك حدث حقيقي أو ضرر حقيقي أصيب به الرئيس معناه أن هناك أزمة في تأمين الرحلات الجوية الخاصة بمسؤولي النظام الإيراني».