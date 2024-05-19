أحمد لاشين: القضية الفلسطينية ليست جزءا من أيديولوجية النظام الإيراني

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن الخطاب السياسي والإعلامي لإيران اختلف بعد 7 أكتوبر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «لم تصبح القضية الفلسطينية جزءًا من الأيديولوجية الداخلية للنظام الإيراني، وأصبحت أقرب لورقة يتم استدعاؤها أو التغاضي عنها بعد 7 أكتوبر».

ورد الدكتور أحمد لاشين، على سؤال الباز بـ«هل قدمت إيران فعلًا ما يمكن اعتباره دعمًا لغزة في هذه الأحداث؟»، مجيبا: «نهائيًا إيران لم تقدم دعمًا واضحًا لأزمة غزة، ولكن بالعكس هي طول الوقت تشكل عبئًا على القضية، وملف القضية الفلسطينية ملف مصري من الأساس، وهي الدولة الوحيدة القادرة على إدارة هذا الملف بشكل جيد حفاظًا على الهوية الوطنية وعلى القضية الفلسطينية».

وأشار إلى أن إيران تتاجر بالقضية وليست طرفًا في القضية، وتلعب طول الوقت على ملف أن ما تقدمه دعائي من مصطلحات خاصة للقضية الفلسطينية، وإيران استفادت من أزمة غزة ولا يعود على أهل غزة أو القضية الفلسطينية بأي شىء.

وتابع: «ايران قدمت دعمًا قويًا جدًا للحوثيين في هذه الفترة والحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان، فشبكة إيران في المنطقة ازدادت قوة في هذه الفترة والمرحلة».