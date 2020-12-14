بالفيديو.. النظام الإيراني يقمع مواطنيه بسبب حقوق الإنسان

عرضت قناة الغد، تقريرًا مصورًا رصدت فيه قمع النظام الإيراني لمواطنيه، والسبب هو الحديث عن حقوق الإنسان، والذي يبرز القمع المتواجد داخل دولة إيران تجاه المواطنين، واستند التقرير على واحدة من القضايا المتواجدة في المحاكم الإيرانية، التي أوقعت حكم بالسجن 9 سنوات، بسبب حقوق الإنسان.

وجاء في التقرير، أن محكمة إيرانية قضت بالسجن 9 سنوات بحق الأكاديمي البريطاني من أصل إيراني كميل أحمدي، لإدانته بالقيام بأنشطة بحثية تخريبية، حيث اتهمت المحكمة أحمدي، بالتعاون مع سفارات أوروبية ووسائل إعلام أجنبية معادية، لكتابة تقارير كاذبة بشأن حقوق الإنسان في إيران.

وأشار التقرير، إلى أن المحكمة غرمت أحمدي 727 ألف دولار وهو المبلغ الذي قالت السلطات الإيرانية إنه حصل عليه مقابل أبحاثه لمؤسسات أجنبية.

وتابع التقرير، أن كميل أحمدي باحث متخصص فى مجال الاجتماعيات الميدانية، وهو يعمل بمراكز بحثية على رأسها مركز حقوق الإنسان في إيران، وتتركز أبحاثه على قضايا ختان الإناث، وزواج الأطفال وعمالتهم، والأقليات العراقية.

ولفت التقرير، إلى تعرض للاختفاء القسري بإيران، في أغسطس عام 2019، قبل أن تعترف السلطات الإيرانية باعتقاله في أكتوبر من العام نفسه، وأفرج عنه بكفالة في نوفمبر من نفس العام، وحاليًا يكثف أصدقاء أحمدي وزوجته جهودهم من أجل إيقاف الحكم، ويحق له الاستئناف على الحكم خلال 20 يوما.

و قضت محكمة إيرانية بالسجن 9 سنوات على أكاديمي مزدوج الجنسية كميل أحمدي بعد إدانته بالقيام بأنشطة بحثية "تخريبية".

وذكرت تقارير صحفية، أن محكمة في إيران أصدرت حكما بالسجن تسع سنوات على عالم الأنثروبولوجيا البريطاني الإيراني كميل أحمدي بعد إدانته بالقيام بأنشطة بحثية "تخريبية".