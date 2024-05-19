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«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف شاغرة في مختلف المجالات.. رابط التقديم

كتب:

عبدالعزيز سلامة
07:13 م | الأحد 19 مايو 2024
وظائف - تعبيرية

وظائف - تعبيرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، عن ملتقي توظيف بمركز شباب الجزيرة، لقبول مجموعة من الموظفين في شركات القطاع الخاص، بمختلف المجالات.

وظائف في مختلف المجالات

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن الملتقى يضم عدة شركات بالقطاع الخاص، تحتاج إلى موظفين لديها في مختلف مجالات الوظيف، وسيكون في انتظار المتقدمين مسؤول توظيف من كل شركة، ويمكن التقديم على أكثر من وظيفة وفي أكثر من شركة خلال نفس اليوم.

موعد الملتقى ورابط التسجيل

ومن المقرر أن يُعقد الملتقى يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024، بداية من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 5 مساء، ويمكنك تسجيل بياناتك في الاستمارة التي توفرها وزارة الشباب والرياضة، عن طريق الدخول على رابطها من هنـــــــــا.

طريقة التسجيل

وبعد الدخول على الرابط المبين أعلاه ستظهر لك استمارة التسجل، ومن خلالها ستدخل البيانات المطلوبة: «الاسم رباعي- رقم الهاتف- الرقم الوقمي- السن- النوع- المحافظة- المنطقة السكنية- المؤهل- الخبرات السابقة».

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بقلم عبدالعزيز سلامة