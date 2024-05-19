وظائف مديرية العمل 2024 بالقليوبية.. 143 فرصة في 8 شركات برواتب مجزية

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، توافر 143 فرصة عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية للتوظيف التي أعلنتها المديرية، اليوم الأحد، لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة وذلك لحين اكتمال الأعداد المطلوبة.

النشرة القومية للتوظيف

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها ضمت 143 فرصة في 8 شركات ومصانع بمرتبات مجزية، كالتالي:

- 59 فرصة في أبوزعبل بالخانكة.

- 22 فرصة القناطر الخيرية.

- 30 فرصة بشبرا الخيمة.

- 22 فرصة بالعبور.

طريقة التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية، أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل، التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمى للوزارة على الرابط التالي من هنا.

وأشار محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أن وظائف مديرية العمل بالقليوبية متوافرة أيضا بمديرية للعمل ببنها مجمع المصالح كورنيش النيل، بجوار ديوان عام المحافظة ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالقليوبية، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع، ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.