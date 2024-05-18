وظائف خالية بالعلاقات العامة في بنك مصر.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، عن وظائف خالية جديدة في العلاقات العامة في بنك مصر، إذ يهتم البنك دائما بتوفير وظائف للشباب الراغبين في الحصول على وظائف خالية والحاصلين على مؤهلات دراسية تكون مناسبة لهم، وتساعدهم في الحصول على مصدر دخل شهري ثابت لهم.

وأوضح بنك مصر كافة التفاصيل الخاصة بـ الوظائف المطلوبة في العلاقات العامة ببنك مصر، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل وكيفية التقديم للوظائف، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2024

- التعاون مع فريق الاكتشاف وأمر الشراء لفهم متطلبات العمل واحتياجات المستخدم.

- التواصل مع إدارات البنك المختلفة وجمع البيانات لتحليل دقيق وتحليل سياسات البنك المحددة التي تم تكوينها داخل برامج البنك.

- تحليل النظام المتعلق بالعمليات الحسابية لتقديم خدمات رقمية ذات مستوى عالمي.

- تحديد التغييرات المطلوبة وكيف سيساهم كل فريق فيها جنبًا إلى جنب مع عمليات الاشتراك الخاصة به لتمكين المستخدم في استخدام المنتج.

- استخلاص وتحليل وتحديد والتحقق من متطلبات العمل.

- أنشاء مستندات متطلبات عالية المستوى، ومواءمتها والموافقة عليها عبر فرق تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

- مساعدة الفرق الفنية على إنشاء حالات الاستخدام الأمثل.

- التنسيق مع فريق الاختبار خلال المراحل المختلفة.

- أداء ومساعدة الفرق الأخرى على تنفيذ المسؤوليات.

- تقديم العروض التقديمية وإظهار قدرات المنتج لمختلف أصحاب المصلحة.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون لديه سجل حافل في كتابة متطلبات العمل للأنظمة المالية.

- المعرفة المصرفية أمر لا بد منه.

- أن يكون لديه خبرة في جمع المتطلبات القوية وتحليلها من خلال استخدام تقنيات مثل نمذجة العمليات وحالات الاستخدام والحصول على متطلبات العمل والتقاطها والتحقق من صحتها وتوثيقها لضمان اكتمالها وملاءمتها ودقتها.

- إظهار المعرفة والخبرة العميقة حول المجال المصرفي والمالي.

- أن يكون على معرفة بالتقنيات والأدوات واللغات الشائعة المستخدمة لتحليل المؤسسات ونمذجة الأعمال.

- أن يكون لديه مهارات جيدة في التواصل والتوثيق باللغة الإنجليزية.

- القدرة على تحديد وشرح العمليات الشاملة عبر رحلات المستخدم.

- المعرفة الجيدة بخدمة العملاء وجوانب المبيعات والتسويق داخل البنك.

- القدرة على تحويل المفاهيم إلى رسوم بيانية وعمليات مرئية باستخدام أدوات مختلفة.

- فهم العمليات المصرفية للأفراد.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر 2024 الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.