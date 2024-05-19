«المعلم زكي قلبه أبيض».. جماهير الزمالك تلتف حول فنان شهير في المدرجات

وسط جماهير الزمالك المرتدين اللون الأبيض في مدرجات ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحضور لقاء الإياب من نهائي بطولة الكونفدرالية ضد فريق نهضة بركان المغربي، ظهر فنان شهير مرتديًا تيشيرت الزمالك من أجل حضور لقاء فريقه، على أمل تتويجه بالبطولة الإفريقية.

وأثناء جلوس الفنان إيهاب بدر الدين، التف حوله عددٌ من جماهير الزمالك، من أجل التقاط الصور التذكارية معه، خاصةً أنه صنع صورةً ذهنية بفضل مشاهده الكوميدية في عدة أعمال سينمائية، أبرزها فيلما «كلمني شكرًا» و«صرخة نملة».

انتشار صورة الفنان إيهاب بدر الدين عبر مواقع التواصل

وفور انتشار صورة الفنان إيهاب بدر الدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفقة أحد جماهير نادي الزمالك، تفاعل معها عدد كبير من المستخدمين، وربطوا بينها وبين المشاهد الشهيرة، خاصة دوره في فيلم «صرخة نملة» بشخصية «المعلم زكي».

أبرز أعمال الفنان إيهاب بدر الدين

يذكر أن الفنان إيهاب بدر الدين، ولد في 15 يونيو عام 1987، وشارك عام 2010 مع الفنان عمرو عبد الجليل في فيلم «كلمني شكرًا»، وظهر بشخصية «منجاوي»، كما شارك عام 2014 في مسلسل «دهشة»، واستمر بالمشاركة مع الفنان عمرو عبد الجليل، من خلال فيلم «سوق الجمعة» عام 2018.