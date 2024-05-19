بدون إنترنت أو تشفير.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانًا

ساعات قليلة، ويفتح استاد القاهرة أبوابه لاستقبال جماهير الزمالك، التي تنتظر حلم التتويج بالكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية، ورفع أول ألقاب هذا الموسم، وذلك عندما يلتقي الفارس الأبيض بنظيره نهضة بركان، في نهائي الكونفدرالية.. فما تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان؟

طريقة مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانًا في الكونفدرالية

تذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، على قناة أون تايم الأرضية، وذلك بشكل استثنائي بعد وصول الفارس الأبيض للمباراة النهائية، إذ حصلت القناة على حقوق بث المباريات الخاصة بالأندية المصرية، التي تقام على أرضها، بينما تحصل قنوات بي إن سبورتس على حق بث المباريات الخاصة ببطولتي أفريقيا دوري الأبطال والكونفدرالية بشكل حصري.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي UHF 32.

جماهير الزمالك تساند الفارس الأبيض في نهائي الكونفدرالية

تستعد جماهير الزمالك لمباراة نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تُقام في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضد نهضة بركان المغربي، وتأتي هذه المباراة بعد 5 سنوات من مواجهة الفريقين في نهائي البطولة عام 2019، والتي انتهت بتتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه.

ماذا فعل الزمالك أمام نهضة بركان في آخر نهائي بينهما؟

فاز الزمالك على نهضة بركان في نهائي 2019 بنتيجة 2-1 في ملعب برج العرب، وسجل هدف الفوز للزمالك مصطفى فتحي في الدقيقة 94، وحينها حصل الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار كجائزة للبطل.

وتتمنى جماهير الزمالك تكرار إنجاز 2019 والفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخ القلعة البيضاء، في ظل وجود الدعم الجماهيري باعتبار أن ستاد القاهرة سيكون كامل العدد.