حازم إمام وابنتاه في مدرجات نهائي الكونفدرالية لدعم الزمالك (صور)

شارك لاعب نادي الزمالك السابق، حازم إمام، متابعيه عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا تجمعه بابنتيه، من مدرجات استاد القاهرة الدولي، قبل بدء مباراة الزمالك ونهضة بركان، في نهائي الكونفدرالية.

ونشر حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، وأحد أهم رموز القلعة البيضاء، صورة مع ابنتيه من داخل المدرجات مُعلقًا: «يارب».. وهو ما تفاعل معه متابعيه وجماهيره.

حافلة الزمالك تصل ملعب ستاد القاهرة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة نهضة بركان، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم.

ميدو يتحدث عن دور حازم إمام في اتحاد الكرة

وكان أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تحدث مؤخرًا عن الثنائي حازم إمام ومحمد بركات عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أنه لا يؤخذ برأيهما في قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة، وذلك خلال حواره مع برنامج «الهداف» مع الإعلامي أحمد عبدالباسط عبر قناة cbc، قائلًا: «حازم إمام ومحمد بركات ليس لهما رأي فني في إدارة الكرة المصرية مع المجلس الحالي».