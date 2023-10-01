ظهور الصفقة المنتظرة وسجود.. كواليس مدرجات الزمالك بعد الريمونتادا التاريخية

لم تكن الأجواء في «التالتة يمين»، معقل جماهير الزمالك، عادية، بعدما احتشد الآلاف في مدرجات ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة الفارس الأبيض، في مباراته الحاسمة أمام آرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كواليس جنونية داخل مدرجات الزمالك بعد مباراة آرتا سولار

وسط هتافات الجماهير التي تهز ستاد القاهرة، عم الصمت وساد الهدوء أرجاء المكان بشكل مفاجئ، بعدما سجل الفريق الضيف هدفًا قاتلًا في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ليصعب مهمة الزمالك الذي خسر في مباراة الذهاب 2 - 0.

ماذا حدث في مدرجات الزمالك بعد الريمونتادا التاريخية أمام آرتا سولار؟

وجد لاعبو الزمالك أنفسهم أمام مهمة شبه مستحيلة، فهم مطالبون بضرورة تسجيل أربعة أهداف في مرمى الفريق الجيبوتي من أجل ضمان مقعد في دور المجموعات، في ظل قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار.

جماهير الزمالك التي عاشت حالة من الصدمة بعد هدف آرتا سولار، رفضت الاستسلام للأمر الواقع، لتعود للهتاف للاعبين مجددا، الذين تمكنوا من تحقيق ريمونتادا تاريخية وتسجيل رباعية حجزوا بها مقعدهم بدور المجموعات بالبطولة القارية.

بينما يحارب اللاعبون على أرض الملعب، كانت كواليس الجماهير غير تقليدية، حيث شهدت المدرجات احتفالات جنونية بالتأهل العصيب إلى دور المجموعات.

بين السجود والدموع، كانت الاحتفالات صاخبة في المدرجات التي يطلق عليها الجماهير البيضاء «الكورفا سود»، حيث لم يتمالك المشجعون الذين حضروا لمؤازرة فريقهم أنفسهم بعد الريمونتادا البيضاء.

في نفس السياق، جاء ظهور عبد الله إمام لاعب الطيران لكرة اليد، الذي تنتظر جماهير الزمالك انتقاله إلى القلعة البيضاء في ظل مفاوضات مستمرة منذ عامين، ليلفت الأنظار.

عبد الله إمام، الذي تشبهه جماهير الزمالك بـ«خليفة» أحمد الأحمر قائد فريق اليد بالقلعة البيضاء، حرص على نشر صورا من داخل مدرجات جماهير الزمالك خلال المباراة، ما اعتبره المشجعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، تلميحا منه برغبته في الدفاع عن ألوان الفارس الأبيض.