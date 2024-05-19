وظائف شاغرة لحملة المؤهلات العليا.. راتب يصل لـ10 آلاف جنيه والعمل من المنزل

أعلن موقع توظيف مصر عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لأصحاب المٌؤهلات العليا، في مجالي التسويق وإدخال البيانات، وبرواتب تتراوح بين 3500 وتصل حتى 10 آلاف جنيه، وإليك التفاصيل:

وظائف مدخل بيانات

تطلب شركة «أي فايل»، 50 موظفًا، للعمل لديها بمقر الشركة بمدينة نصر، بشرط توفر عدد من المٌتطلبات كالتالي:

- ذو خبرة في مجال إدخال البيانات.

- ألا يزيد السن عن 30 سنة.

- العمل يكون 8 ساعات يوميا، 6 أيام في الأسبوع.

- العمل بمقر الشركة بمدينة نصر.

- يشترط توفر مهارات التعامل مع الحاسب الآلي بسرعة.

- إجادة الكتابة على لوحة المفاتيح.

ويحصل المقبولون بهذه الوظيفة على راتب شهري 3500 جنيه مع احتساب الوقت الإضافي، يُمكنك التقديم عن طريق الرابط من هنـــــــا.

وظائف تسويق إلكتروني

تطلب شركة «زد تي الخليج» الواقع مقرها في مدينة المحرق بدولة البحرين، صاحب خبرة لا تقل عن 5 سنوات في وسائل التواصل الاجتماعي وتصميم المواقع وتحسين محركات البحث SEO، وتصميم الجرفيكس، إذ يكون من المنزل، وإذا توفرت فيه الكفاءة، سيتم توفير فرصة له ليسافر إلى مقر الشركة بالبحرين، ويمكنك التقديم على هذه الوظيفة عن طريق الدخول على موقع توظيف مصر من هنـــــــا.