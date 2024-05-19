أكثر 10 وظائف مطلوبة في 2024.. مطورو البرامج والتطبيقات في المقدمة

مع التطور التكنولوجي الرهيب الذي حدث في السنوات الأخيرة، بات العالم يشهد تغيرات كثيرة وسريعة في مختلف المجالات، ولاحظنا اختفاء بعض الوظائف وظهور الأخرى، ما جعل كثيرين لا يعرفون أي وظيفة تلك التي ستضمن لهم مستقبلًا جيدًا في ظل قطار التكنولوجيا السريع، لا سيما بعد ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

أكثر 10 وظائف طلبًا في 2024

وللخروج من حلقات الحيرة هذه، نستعرض في السطور التالية أكثر 10 وظائف طلبًا في 2024، حسب ما ورد في موقعي التوظيف الروسيين «SberPodbor» و«Rabota.ru» وهي كالتالي:

1- مُطورو البرامج والتطبيقات:

مع ازدياد اعتمادنا على التكنولوجيا في جميع جوانب حياتنا، سيظل مطورو البرامج والتطبيقات مطلوبين بشدة للعمل في المجالات المختلفة، وسيتطلب الأمر مهارات متقدمة في لغات البرمجة وتصميم البرامج وبناء أنظمة معقدة.

2- محللو البيانات والعلماء:

في عالم مليء بالبيانات، ستصبح مهارات تحليل البيانات واستخراج المعنى منها ضرورية للغاية، كما سيحتاج أصحاب العمل إلى محللي بيانات وعلماء بيانات لفهم البيانات الضخمة وتحويلها إلى معلومات قابلة للتنفيذ؛ لذا أصبحت مهنة محلل البيانات من أكثر الوظائف طلبًا في 2024.

الذكاء الاصطناعي والوظائف

3- متخصصو الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة:

يعد الذكاء الاصطناعي أحد أهم مجالات التكنولوجيا نموًا، ما يخلق طلبًا هائلاً على العاملين في هذا المجال ولديهم مهارات جيدة؛ إذ سيحتاج أصحاب العمل إلى متخصصين لتصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكذلك لبناء نماذج تعلم آلي تحسن من كفاءة العمليات.

4- متخصصو البيانات الضخمة:

مع ازدياد حجم البيانات، زادت الحاجة إلى متخصصين في البيانات الضخمة، وسيتطلب الأمر مهارات في جمع البيانات وتنظيفها وتحليلها وتصورها، وكذلك لبناء أنظمة تخزين ومعالجة البيانات الضخمة.

5- متخصصو التسويق الرقمي والاستراتيجية:

ومن المتوقع أن تصبح مهارات التسويق الرقمي ضرورية لأي شركة تريد النجاح في ظل شدة المنافسة بين الشركات المختلفة، وسيحتاج أصحاب العمل إلى متخصصين لإنشاء وتنفيذ حملات تسويقية ناجحة عبر مختلف المنصات الرقمية.

صد الهجمات الإلكترونية

6. أخصائي الأمن السيبراني:

مع ازدياد التهديدات السيبرانية، ستصبح الحاجة إلى أخصائي الأمن السيبراني أكثر أهمية من أي وقت مضى، وسيتطلب الأمر مهارات لحماية البيانات والأنظمة من الهجمات الإلكترونية.

7- أخصائيي الرعاية الصحية:

سيظل الطلب على أخصائي الرعاية الصحية مرتفعًا، خاصة مع ازدياد انتشار الأمراض المزمنة.

8- مهندسو الروبوتات:

مع تطور تقنية الروبوتات، ستزداد الحاجة إلى مهندسين لتصميم وبناء وتشغيل الروبوتات في مختلف المجالات، مثل التصنيع والرعاية الصحية والزراعة.

9- مصممو تجربة المستخدم:

مع ازدياد أهمية تجربة المستخدم في جميع المنتجات والخدمات، سيحتاج أصحاب العمل إلى مصممي تجربة مستخدم لإنشاء واجهات سهلة الاستخدام وجذابة.

10- مطورو المحتوى:

في عالم يعتمد بشكل متزايد على المحتوى الرقمي، ستصبح الحاجة ضرورية إلى مطور محتوى ماهر لإنشاء محتوى إبداعي وجذاب.