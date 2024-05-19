«اقتصاديات الصحافة»: يجب دعوة خبراء أجانب للمشاركة في المؤتمر السادس للنقابة

أوصى المشاركون في اجتماع لجنة اقتصاديات الصحافة، المكلفة بملفي الأجور وعلاقات العمل، بضرورة دعوة خبراء أجانب للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بهدف الاطلاع على تجاربهم في هذا المجال.

عقد ورش عمل

كما دعا المشاركون في المناقشات التي انعقدت اليوم، إلى عقد ورش عمل وجلسات استماع للزملاء من المؤسسات الخاصة والقومية، للتعرف على المشكلات الاقتصادية التي تواجههم ودراسة وضع حلول لها.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الدعوة لتوفير قاعات داخل نقابة الصحفيين لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات الصحفية لعقد مؤتمرات تسهم في تنمية مواردها.

وأشار المشاركون إلى أن المشكلات الاقتصادية للمؤسسات الصحفية لا تقتصر على مشاكل الأجور فقط، بل تشمل أيضًا مشاكل الطباعة وضعف سوق الإعلانات.

المؤتمر السادس للصحافة

وقد بدأت اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة عشرات الصحفيين في النقاشات ووضع تصورات للتوصيات التي يرون ضرورة العمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة.

واتسمت نقاشات الزملاء المشاركين بالحماس والجدية في وضع حلول قابلة للتطبيق للأزمات والمشكلات التي تعاني منها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات.