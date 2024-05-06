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نقابة الصحفيين تجتمع مع النقباء والأعضاء السابقين لمناقشة مستقبل الصحافة غدا

كتب:

سهيلة هاني
11:13 ص | الإثنين 06 مايو 2024
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

تجتمع نقابة الصحفيين غدا الثلاثاء، مع  أعضاء مجالس نقابة الصحفيين السابقين، وكذلك الزملاء الصحفيون الراغبون في حضور الاجتماع التحضيري للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صحافة الصناعة وحريتها، بين التطور التكنولوجي، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

مؤتمر العام السادس للصحفيين

وبدأت النقابة الأربعاء الماضي سلسلة من الاجتماعات لمناقشة قضايا المهنة، ضمن التحضيرات لمؤتمر العام السادس للصحفيين، المقرر عقده يونيو المقبل بالتزامن مع يوم الصحفي، وسوف يناقش المؤتمر أوضاع المهنة ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات التي تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثاني يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين وكيفية الخروج من المأزق الحالي، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

نقابة الصحفيين

وكان خالد البلشي  نقيب الصحفيين وجه الدعوة للزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وناقش الاجتماع عددا من محاور المؤتمر، واقترح الحضور عقد ورش تدريبية لشباب الصحفيين خلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين واستضافة شخصيات للحديث عن أهم تطورات المهنة، وتعديل بعض الواد في قانون نقابة الصحفيين، الخاصة ببعض المصطلحات، بالإضافة إلى تشكيل المجلس وزيادة الأعضاء، وتقنين أوضاع الصحفيين الإلكترونيين.

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