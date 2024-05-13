مصايف نقابة الصحفيين 2024.. أسعار تبدأ من 6 آلاف جنيه

أعلنت لجنة النشاط عن بدء الحجز لوحدات مصيفية بقرية «بانوراما»، بالكيلو 76 بالساحل الشمالي للصحفيين وأسرهم، مُوضحة أن القرية بها حمامات سباحة للكبار والأطفال، ومطاعم وحدائق، مؤكدة زيادة عدد الوحدات المصيفية هذا العام لتغطية الإقبال الكبير على الحجز، كما تم التعاقد على شاليهات جديدة بأسعار ومساحات متنوعة، وبدعم من النقابة حتى يتمتع الزملاء وأسرهم بمصيف سعيد.

مصايف نقابة الصحفيين 2024

أوضحت لجنة النشاط أن الحجز في مصايف نقابة الصحفيين 2024 يبدأ اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 18 مايو 2024م بمركز الخدمات في الطابق الأول وبأسبقية الحجز، وجاءت الوحدات المصيفية والأسعار كالتالي:

- 2 وحدة مصيفية أرضى بحديقة خاصة مطلة على حمام السباحة بها غرفتا نوم، وريسبشن كبير، ومجهزة بـ «أنتريه، وسفرة، وتليفزيون ومطبخ، و2 حمام»، قيمة الاشتراك 6 آلاف جنيه.

- 2 وحدة مصيفية أول علوي مُطلة على حمام السباحة عبارة عن غٌرفتي نوم، و2 حمام، وريسبشن ومجهزة بـ«أنتريه وسفرة ومطبخ، وتليفزيون»، قيمة الاشتراك 6 آلاف جنيه.

- وحدة مصيفية 3 غرف نوم، و2 حمام، وريسبشن كبير مطلة على حمام السباحة ومجهزة بـ «أنتريه، وسفرة، ومطبخ، وتليفزيون»، قيمة الاشتراك 7 آلاف جنيه.

- شاليه أرضى في شارع الورد، بحديقة خاصة، وعبارة عن «غرفتي نوم، و2 حمام، وريسبشن، ومطبخ»، قيمة الاشتراك 7 آلاف جنيه.

- شاليه علوي «دوبليكس» بالروف في شارع الورد برؤية واضحة للبحر، بالقرب من حمام السباحة الرئيسي عبارة عن «3 غرف نوم، و3 حمام، و2 ريسبشن، ومطبخ كبير»، قيمة الاشتراك 8500 جنيه.

- فيلا صف ثانٍ أمام البحر، 3 طوابق بحديقة كبيرة عبارة عن «4 غرف، و4 حمام، وريسبشن كبير، وروف كبير»، قيمة الاشتراك 11.500 جنيه.

مصايف الصحفيين

وأضافت اللجنة أن فيما يخص مصايف نقابة الصحفيين 2024 أن الانتقالات خاصة بالزملاء وأسرهم، ويسدد الزملاء مبلغ 700 جنيه تأمينًا للوحدة تُرد في نهاية المصيف حال عدم وجود تلفيات، كما يتولى موظف من النقابة تسليم وتسلم الوحدات المصيفية مع كل فوج، لافتة إلى ضرورة الحفاظ على الوحدات ومحتوياتها، وحال وجود أية خسائر أو تلفيات سوف يتحملها الزميل كاملة.

وقالت اللجنة إن الأفواج من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على النحو التالي:

الأسبوع الأول من الثلاثاء 18 يونيو حتى الثلاثاء 25 يونيو

الأسبوع الثاني من الثلاثاء 25 يونيو حتى الثلاثاء 2 يوليو.

الأسبوع الثالث من الثلاثاء 2 يوليو حتى الثلاثاء 9 يوليو.

الأسبوع الرابع من الثلاثاء 9 يوليو حتى الثلاثاء 16 يوليو.

الأسبوع الخامس من الثلاثاء 16 حتى الثلاثاء 23 يوليو.

الأسبوع السادس من الثلاثاء 23 حتى الثلاثاء 30 يوليو.

الأسبوع السابع من الثلاثاء 30 يوليو حتى الثلاثاء 6 أغسطس.

الأسبوع الثامن من الثلاثاء 6 أغسطس حتى الثلاثاء 13 أغسطس

الأسبوع التاسع من الثلاثاء 13 أغسطس حتى الثلاثاء 20 أغسطس

الأسبوع العاشر من الثلاثاء 20 أغسطس حتى الثلاثاء 27 أغسطس

الأسبوع الحادي عشر من الثلاثاء 27 أغسطس حتى الثلاثاء 3سبتمبر

الأسبوع الثاني عشر من الثلاثاء 3 سبتمبر حتى الثلاثاء 10 سبتمبر

الأسبوع الثالث عشر من الثلاثاء 10سبتمبر حتى الثلاثاء 17 سبتمبر