نقابة الصحفيين تعلن مد مهلة سداد وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت نقابة الصحفيين، عن مد سداد مقدمات وحدات مشروع «المقصد» بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى يوم الخميس 23/5/2024، كمهلة أخيرة يتم بعدها تصعيد الاحتياطى تلقائيًا.

وحدات مشروع «المقصد»

وأوضحت نقابة الصحفيين، أنه يحصل الزملاء الفائزون على إذن السداد من مجمع الخدمات لسداد «20% مقدم الحجز+ 1% رسومًا إدارية + 0.5% مجلس أمناء» مع ضرورة إخطار النقابة بصورة السداد.

حجز وحدات مشروع «المقصد»

وكانت نقابة الصحفيين قد دعت الزملاء المتقدمين لحجز وحدات مشروع «المقصد» بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور القرعة العلنية، الساعة الثانية ظهر الأربعاء 8 مايو بالطابق الرابع بالنقابة، مضيفة أنه يحصل الزملاء الفائزون على إذن السداد من مجمع الخدمات بدءًا من اليوم الأحد 12 مايو، على أن يكون آخر موعد لسداد (20% مقدم الحجز+ 1% رسومًا إدارية + 0.5% مجلس أمناء) الأحد 19 مايو، مع ضرورة إخطار النقابة بصورة السداد حتى لا يتم تصعيد الاحتياطى تلقائيًا.