لاعبة نادي بالم هيلز الرياضي نوران جوهر تتوج ببطولة CIB العالم للإسكواش

توجت لاعبة نادي بالم هيلز الرياضي، نوران جوهر، ببطولة CIB العالم للإسكواش-أكبر بطولة عالم في التاريخ، يأتي ذلك تكليلًا لنجاح استراتيجية شركة بالم هيلز وإدارة نادي بالم هيلز الرياضي في استقطاب أبطال رياضيين بمختلف الألعاب لدعمهم لمواصلة تحقيق مشوار الانتصارات، ونقل خبراتهم للناشئين لاستمرار وصول مصر لمنصات التتويج.

واستحقت بطلة نادي بالم هيلز الرياضي نوران جوهر، الفوز ببطولة CIB العالم للإسكواش بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة نور الشربيني-المصنفة الأولى عالميًا- بنتيجة ٣-١. أعربت نوران جوهر، عن سعادتها بتحقيق لقب بطولة CIB العالم للإسكواش، والتي أقيمت تحت رعاية شركة بالم هيلز و التي تم استضافتها في نادي بالم هيلز الرياضي ، مما زاد من حماسها للفوز بالبطولة و انها حققت اللقب لاول مرةو اضافت انها تهدف الي الفوز ببطولات جديدة وتحقيق أرقام قياسية في لعبة الإسكواش و تسعي للتركيز الكامل في التدريبات للوصول لريادة التصنيف العالمي للسيدات.

يذكر أن شركة بالم هيلز، استضافت بطولة CIB العالم للإسكواش 2024 بنادي بالم هيلز الرياضي من الفترة 8 إلى 15 مايو، تماشيًا مع استراتيجية شركة بالم هيلز للاستثمار الرياضي، بهدف دعم اللاعبين المصريين والمساهمة في تعزيز مكانة مصر الريادية في رياضة الإسكواش، ودعم المواهب في لعبة الإسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.